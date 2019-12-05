FT: гендиректора «Газпром нефти» выдвигали в совет директоров «Яндекса»

О предстоящем изменении структуры корпоративного управления «Яндекс» объявил 18 ноября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Яндекс» обсуждал корпоративные изменения с «соответствующими подразделениями» Кремля. Сам президент Владимир Путин 26 ноября заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Однако он не стал раскрывать, какие именно вопросы обсуждались. У «Яндекса» есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами, говорил Путин. По его словам, в других странах лучше развиты технологии, однако у России сильная математическая школа. «Это наше конкурентное преимущество, и надо это развивать», – сказал он. 27 ноября Путин утвердил поправки в закон «О международных компаниях», позволяющий учреждать международные фонды в специальных административных районах.