FT: гендиректора «Газпром нефти» выдвигали в совет директоров «Яндекса»
Газета Financial Times (FT) узнала подробности переговоров «Яндекса» с администрацией Кремля о его корпоративной структуре. По информации источников издания, в переговорах участвовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. Обсуждалась возможность выдвижения председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова в совет директоров «Яндекса», говорят источники FT. По их данным, Кириенко отказался от этой идеи. Чиновники договорились с руководством компании о согласовании претендентов на места в совете директоров создаваемого компанией фонда, уточняет FT.
«Рассматривался широкий список кандидатур, среди которых был, например, Дюков. Но Миллер ни разу не фигурировал ни в какой роли, ни в каких обсуждениях», – заявил «Ведомостям» источник, знакомый с деталями обсуждения. Пресс-служба «Яндекса» отказалась прокомментировать информацию FT. Так же поступил и представитель Александра Дюкова, отметив: «Мы не комментируем слухи».
По словам шести источников газеты, знакомых с ходом переговоров, первоначально Кремль хотел получить «право вето на весь совет директоров «Яндекса» и контроль над голландским головным холдингом». Однако в итоге стороны договорились о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, которому будет передана «золотая акция» «Яндекса». Сбербанк передал ее за символическую цену в 1 евро. Фонд также получил право выдвигать двух из 12 кандидатов в совет директоров. «Могло быть намного хуже», – утверждает один из источников газеты.
О предстоящем изменении структуры корпоративного управления «Яндекс» объявил 18 ноября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Яндекс» обсуждал корпоративные изменения с «соответствующими подразделениями» Кремля. Сам президент Владимир Путин 26 ноября заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Однако он не стал раскрывать, какие именно вопросы обсуждались. У «Яндекса» есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами, говорил Путин. По его словам, в других странах лучше развиты технологии, однако у России сильная математическая школа. «Это наше конкурентное преимущество, и надо это развивать», – сказал он. 27 ноября Путин утвердил поправки в закон «О международных компаниях», позволяющий учреждать международные фонды в специальных административных районах.