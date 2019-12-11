Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду

После встречи «нормандской четверки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Он также отмечал, что в будущем планируется внести соответствующие изменения в конституцию Украины, чтобы придать этой норме постоянный характер. Для этого планируется имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», описывающую механизм предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. В переговорах приняли участие Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.