Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента. Текст поправок не опубликован.
Инициаторами поправок стали депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря.
После встречи «нормандской четверки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Он также отмечал, что в будущем планируется внести соответствующие изменения в конституцию Украины, чтобы придать этой норме постоянный характер. Для этого планируется имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», описывающую механизм предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. В переговорах приняли участие Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Сразу после завершения переговоров было опубликовано итоговое коммюнике. В нем руководители государств подтвердили приверженность минским договоренностям о мирном урегулировании на Украине от 2015 г., а также договорились среди прочего о полном прекращении огня и обмене пленными до конца года; разведении вооруженных сил в трех населенных пунктах Донбасса – Золотом, Петровском и станице Луганской.