Юрист Белого дома Чиполлоне будет защищать Дональда Трампа от импичмента в Сенате США
Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне будет основным защитником президента США в предстоящем судебном процессе по импичменту в Сенате. Об этом журналистам в Овальном кабинете сообщил сам Дональд Трамп.
«У нас есть еще пара других юристов, которых мы собираемся ввести, но Пэт фантастический как юрист Белого дома», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов по поводу защитника в Сенате. Слова Трампа приводит в своем сообщении «Интерфакс».
Подготовка к возможному судебному разбирательству в Сенате началась после того, как Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу 18 декабря вечером. Она объявила импичмент по двум пунктам обвинения — злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс США.
Администрация президента намеревается привлечь к процессу профессора права Гарварда Алана Дершовица и личного адвоката президента Джея Секулоу. В Сенате дело об импичменте начнут слушать в январе 2020 г. В отличие от Палаты представителей большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам. Поэтому попытка импичмента может оказаться провальной.