Юрист Белого дома Чиполлоне будет защищать Дональда Трампа от импичмента в Сенате США

«У нас есть еще пара других юристов, которых мы собираемся ввести, но Пэт фантастический как юрист Белого дома», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов по поводу защитника в Сенате. Слова Трампа приводит в своем сообщении «Интерфакс».