Дональд Трамп в Twitter потребовал немедленных слушаний в Сенате США по импичменту

«После того, как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в палате, ни адвокатов, ни свидетелей, ни чего-либо, они теперь хотят рассказать Сенату, как проводить свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, и они никогда не появятся. Они хотят? Я хочу немедленного суда!» — сообщил он в социальной сети.