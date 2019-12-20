Дональд Трамп в Twitter потребовал немедленных слушаний в Сенате США по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать судебные слушания по импичменту в Сенате. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.
«После того, как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в палате, ни адвокатов, ни свидетелей, ни чего-либо, они теперь хотят рассказать Сенату, как проводить свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, и они никогда не появятся. Они хотят? Я хочу немедленного суда!» — сообщил он в социальной сети.
Дональд Трамп отметил, что демократам в Палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев. В среду Палата представителей объявила импичмент президенту до двум обвинениям — злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.
В январе 2020 г. в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Для этого в Сенате пройдет судебное разбирательство: сенаторы станут присяжными, а члены Палат представителей — стороной обвинения. Большинство в Сенате США в отличии от Палаты представителей принадлежит республиканцам.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента в сентябре 2019 г. из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле. Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.