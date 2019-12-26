WP: В США готовятся к кибер-атакам против России при вмешательстве в выборы президента

Как утверждает газета, один из планов предотвращения вмешательства в президентские выборы предполагает информационную войну, направленную на высокопоставелнных российских чиновников и олигархов. Такая война может быть развернута, «если Москва попытается вмешаться в американские выборы 2020 года путем взлома избирательных систем или посеять широкую рознь».