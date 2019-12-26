Президент Ирака подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране

Салех стал президентом Ирака в октябре прошлого года, за него тогда проголосовали 165 депутатов из 301. Собрать необходимый для голосования кворум спикеру парламента удалось только с третьей попытки. Своей первостепенной задачей президент называл назначение премьер-министра и выдачу мандата на формирование правительства. Спустя три недели после выборов премьером стал бывший министр нефти Ирака Адель Абдель Махди. В конце ноября текущего года он подал в отставку на фоне протестов.