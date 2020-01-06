Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Стороны также планируют обсудить ситуацию в Сирии, Ливии и урегулирование конфликта на Украине, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате в декабре 2019 г.
В последний раз двусторонняя встреча Меркель и Путина проходила в августе 2018 г. в Берлине.