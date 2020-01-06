Шойгу провел переговоры с военачальниками Ирана и Турции после убийства Сулеймани

Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп. Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Президент страны Хасан Роухани заявил, что Турции необходимо сплоченно выступить с Тегераном против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий. Трамп в свою очередь пообещал немедленно отреагировать на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.