Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, проведет встречу с рабочей группой, которую он сформировал для разработки поправок в Конституцию. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас уточнил ТАСС, что встреча с президентом пройдет на установочном заседании рабочей группы. На нем же будет определен порядок работы группы. Ее первое рабочее заседание назначено на 17 января, добавил он.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания.
Путин также утвердил состав этой рабочей группы. В нее вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в списке оказались сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и др.