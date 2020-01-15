Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания.