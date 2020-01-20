Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию: он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Кроме того, президент объявил приоритет Конституции над нормами международного права. Президент обещал, что поправки вынесут на всероссийское голосование. Тогда же, 15 января, было объявлено о создании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Всего в нее вошли 75 человек. Среди них – писатель Захар Прилепин, сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие. Сегодня, 20 января, внес в Госдуму проект поправок в Конституцию.