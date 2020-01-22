Трамп призвал сенаторов прочитать расшифровки разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп призвал сторонников импичмента прочитать расшифровки его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой репликой в Twiitter он отреагировал на начавшееся в сенате слушание по делу об импичменте, который инициировали демократы.
«Прочтите расшифровку», – написал Трамп в своем аккаунте. Поводом для обвинений в адрес президента со стороны демократов послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В его ходе глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma.
В самом сенате первый день слушаний длился более девяти часов. Лидер демократов Чак Шумер требовал предоставить в сенат документы Белого дома и вызвать для свидетельствования на слушаниях его представителей. Демократы рассчитывают заставить Мика Малвани, исполняющего обязанности главы администрации Белого дома, выступить в качестве свидетеля на процессе об импичменте. Каждый раз голосование было не в пользу этих требований: 53 голоса республиканцев «против» и 47 – «за» от демократов.
Как пишет Financial Times, в кратких комментариях журналистам в Давосе на Всемирном экономическом форуме Трамп назвал давление на Украину, которое послужило поводом для начала проведения импичмента, «мистификацией». Газета отмечает, что если республиканцы успешно заблокируют попытки вызвать свидетелей, то судебные слушания в сенате могут завершиться до конца следующей недели.