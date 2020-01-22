Трамп призвал сенаторов прочитать расшифровки разговора с Зеленским

В самом сенате первый день слушаний длился более девяти часов. Лидер демократов Чак Шумер требовал предоставить в сенат документы Белого дома и вызвать для свидетельствования на слушаниях его представителей. Демократы рассчитывают заставить Мика Малвани, исполняющего обязанности главы администрации Белого дома, выступить в качестве свидетеля на процессе об импичменте. Каждый раз голосование было не в пользу этих требований: 53 голоса республиканцев «против» и 47 – «за» от демократов.