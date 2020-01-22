Комитет Госдумы по информполитике может возглавить Александр Хинштейн
Комитет Госдумы по информполитике вместо ушедшего на пост замглавы аппарата правительства Леонида Левина может возглавить депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его кандидатуру предложила фракция «Единая Россия», сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Левин был депутатом от «Справедливой России», и считается, что глава комитета по информполитике – квота эсеров. Однако вместо этого может произойти размен либо на другой комитет, либо на что-то другое, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Хинштейн был депутатом Госдумы четырех созывов, в нынешний созыв он попал не сразу. Он отказался участвовать в праймериз в Госдуму в 2016 г. В том же году он стал советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Однако в 2018 г. пошел на довыборы. Сейчас он зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Член партии «Единая Россия», является замсекретаря генсовета партии с осени прошлого года.