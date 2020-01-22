Комитет Госдумы по информполитике может возглавить Александр Хинштейн

Хинштейн был депутатом Госдумы четырех созывов, в нынешний созыв он попал не сразу. Он отказался участвовать в праймериз в Госдуму в 2016 г. В том же году он стал советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Однако в 2018 г. пошел на довыборы. Сейчас он зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Член партии «Единая Россия», является замсекретаря генсовета партии с осени прошлого года.