Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
Комитет Госдумы по информполитике возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает «Интерфакс». Его кандидатуру предложила фракция «Единой России». Ранее эту должность занимал депутат «Справедливой России» Леонид Левин. Он занял пост замглавы аппарата правительства.
Хинштейн был депутатом Госдумы четырех созывов, в нынешний созыв он попал не сразу. В 2016 г. он отказался участвовать в праймериз в Госдуму, в том же году стал советником директора Росгвардии Виктора Золотова. В 2018 г. Хинштейн пошел на довыборы. До назначения в комитет по информационной политике он был заместителем председателя думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией. С осени прошлого года является замсекретаря генсовета «Единой России».
Левин был депутатом от «Справедливой России», и считается, что глава комитета по информполитике – это квота эсеров. Но вместо этого может произойти размен либо на другой комитет, либо на что-то другое, говорил один из собеседников «Ведомостей».