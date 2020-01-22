Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Хинштейн был депутатом Госдумы четырех созывов, в нынешний созыв он попал не сразу. В 2016 г. он отказался участвовать в праймериз в Госдуму, в том же году стал советником директора Росгвардии Виктора Золотова. В 2018 г. Хинштейн пошел на довыборы. До назначения в комитет по информационной политике он был заместителем председателя думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией. С осени прошлого года является замсекретаря генсовета «Единой России».