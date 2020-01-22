Кремль: у Путина нет времени на долгие переговоры с Зеленским в Израиле
Секретариат президента Украины Владимира Зеленского направил запрос на проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой в Израиле, однако у президента России не будет времени на долгие переговоры, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Путин получил немало запросов о встречах с руководителями других стран в Израиле, отметил Ушаков. «Программа очень насыщенная, и если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер», – пояснил помощник президента. На вопрос журналистов, было ли Зеленскому отказано в его запросе на встречу, Ушаков ответил отрицательно: «Никто никому не отказывал».
Путин планировал 22–23 января посетить Израиль, чтобы принять участие в международном форуме памяти холокоста, где ожидается присутствие руководителей или высокопоставленных представителей 40 государств. В частности, на форум планировали приехать вице-президент США Майкл Пенс и Зеленский.
По словам Ушакова, визит Путина в Израиль был сокращен с двух дней до одного из-за обновления правительства России. При этом президент России примет участие во всех основных мероприятиях форума. Сопровождать Путина в поездке в Израиль будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ушаков также сказал, что от нескольких министерств будут представители, но рангом ниже министров.