Кремль: у Путина нет времени на долгие переговоры с Зеленским в Израиле

Путин получил немало запросов о встречах с руководителями других стран в Израиле, отметил Ушаков. «Программа очень насыщенная, и если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер», – пояснил помощник президента. На вопрос журналистов, было ли Зеленскому отказано в его запросе на встречу, Ушаков ответил отрицательно: «Никто никому не отказывал».