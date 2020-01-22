Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности создания в России некоего стабилизирующего института на период передачи власти, так как это может подорвать авторитет президента и привести к двоевластию, передает «Интерфакс».
«Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — отметил он на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус». По словам президента, период перемен вызывает опасения. В пример он привел 90-е годы, когда было страшно выходить на улицу. Путин считает, что Россия должна быть сильной президентской республикой.
Ранее Путин заявил о необходимости в России крепкой президентской власти в связи с огромной территорией страны, многоконфессиональностью, с большим количеством наций и народов. Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, говорил он. «В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода», – объяснял Путин. По его словам, в России такая ситуация невозможна. «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа», — отмечал Путин, призывая не экспериментировать с формой правления в России.