Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Ранее Путин заявил о необходимости в России крепкой президентской власти в связи с огромной территорией страны, многоконфессиональностью, с большим количеством наций и народов. Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, говорил он. «В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода», – объяснял Путин. По его словам, в России такая ситуация невозможна. «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа», — отмечал Путин, призывая не экспериментировать с формой правления в России.