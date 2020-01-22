Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News. Как отмечает телеканал, законопроект получил одобрение обеих палат парламента. Палата лордов одобрила его сразу же после того, как в среду палата общин отказалась вносить предложенные поправки.
Теперь для того, чтобы соответствующий закон вступил в силу, документ должна одобрить королева Елизаветы II.
Изначально выход Британии из ЕС должен был состояться в марте 2019 г., однако из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС отложил Brexit до 31 января 2020 г.