Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Изначально выход Британии из ЕС должен был состояться в марте 2019 г., однако из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС отложил Brexit до 31 января 2020 г.