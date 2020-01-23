Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Под манифестом стоят подписи 20 человек. В их числе политик и муниципальный депутат Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, правозащитник Сергей Давидис, политолог Иван Преображенский, глава муниципального округа Елена Русакова, политолог Александр Шмелев и другие. Список открыт для подписания теми, кто хочет высказаться против изменений в Конституции.