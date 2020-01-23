Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
«Изменение текста Основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти», — сказано в манифесте. По мнению авторов документа, «в стране происходит конституционный переворот». Его цель — «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима».
Под манифестом стоят подписи 20 человек. В их числе политик и муниципальный депутат Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, правозащитник Сергей Давидис, политолог Иван Преображенский, глава муниципального округа Елена Русакова, политолог Александр Шмелев и другие. Список открыт для подписания теми, кто хочет высказаться против изменений в Конституции.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, внесенный президентом России Владимиром Путиным. Поправки в числе прочего предусматривают расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок общероссийского голосования по законопроекту будет прописан ко второму чтению, запланированному на февраль.