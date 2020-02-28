FT: Турция может обратиться за помощью НАТО после гибели ее военных в Сирии
В результате авиаудара сирийских правительственных войск погибли более двух десятков военнослужащих Турции, многие получили тяжелые ранения. Турция может обратиться за военной помощью НАТО в Сирии, сообщает The Financial Times (FT).
Данные о погибших и раненных газета приводит со ссылкой на губернатора приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Догана. Всего число погибших турецких военных в Идлибе за последний месяц достигло 43 человек. Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 34 погибших 27 февраля турецких военнослужащих. По данным FT, теперь Турция снова обратится за помощью к своим союзникам по НАТО. Им предстоит официально обсудить вопрос о введении в действие ст. 5 Североатлантического договора, которая определяет нападение на одного члена НАТО, как нападение на всех.
Турецкие военные нанесли ответные удары с земли и воздуха по позициям армии Сирии, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун (его слова приводит агентство Anadolu) . Ранее 27 февраля в администрации президента Турции обсудили эскалацию ситуации в Идлибе на совещании, экстренно созванном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкие власти призвали остановить «преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом» и провести встречу в «астанинском формате». Ранее о необходимости четырехсторонней (Турция, Россия, Франция и Германия) встречи по идлибскому вопросу заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что Турция решила не препятствовать сирийским беженцам добраться до Европы по суше или морю. Турция уже приняла на своей территории 3,6 млн сирийцев, пишет FT. 26 февраля Эрдоган заявил, возвращаясь после визита в Азербайджан, что отведенное турецкой стороной правительству президента Сирии Башара Асада время для отступления в сирийской провинции Идлиб заканчивается.