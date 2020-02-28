FT: Турция может обратиться за помощью НАТО после гибели ее военных в Сирии

Данные о погибших и раненных газета приводит со ссылкой на губернатора приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Догана. Всего число погибших турецких военных в Идлибе за последний месяц достигло 43 человек. Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 34 погибших 27 февраля турецких военнослужащих. По данным FT, теперь Турция снова обратится за помощью к своим союзникам по НАТО. Им предстоит официально обсудить вопрос о введении в действие ст. 5 Североатлантического договора, которая определяет нападение на одного члена НАТО, как нападение на всех.