В России снизился запрос на регулярные и честные выборы
40% россиян считают, что состязательность выборов важна для развития демократии в стране, сообщает социологическая служба Pew Research по данным опроса в 34 странах. Россия стала единственной страной из исследования, в которой меньше половины респондентов высказали запрос на регулярные выборы с участием минимум двух партий. Уровень важности выборов с 2015-2016 гг. снизился в России на 17 п.п., однако социологи обращают внимание, что опрос проводился в 2019 г., до решения провести голосования по поправкам в конституцию.
Исследование было посвящено проблеме кризиса демократии, выражающегося в падении репутации демократических прав и институтов. Социологи утверждают, что сама идея демократии остается популярной во многих странах, однако недовольны ее работой на практике в своей отдельной стране — в первую очередь, из-за безразличия политических элит к нуждам простых граждан. В России отметился наиболее резкий рост неудовлетворенности работой демократических механизмов — на 15 п.п. за год – до 64%.
Большинство участников опроса из России не считают, что правозащитные организации и оппозиционные партии могут работать свободно и без влияния властей. Уровень поддержки оппозиции в России составляет 23%, а правозащитных НКО — 31%. Поддержка свободной прессы в стране в 2019 г. достигла наименьшей отметки в 38%, снизившись с 2015 г. на 8 п.п.
63% россиян отметили, что самым важным демократическим принципом является справедливость суда, этот же ответ стал самым популярным в 20 странах из 34. Следующим по популярности ответов идет равенство полов. Однако, по словам социологов Pew, в общей картине Россия входит в число стран, чьи граждане не придают ему особой важности для собственной страны – наряду с Тунисом, Нигерией и Кенией.