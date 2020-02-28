В России снизился запрос на регулярные и честные выборы

40% россиян считают, что состязательность выборов важна для развития демократии в стране, сообщает социологическая служба Pew Research по данным опроса в 34 странах. Россия стала единственной страной из исследования, в которой меньше половины респондентов высказали запрос на регулярные выборы с участием минимум двух партий. Уровень важности выборов с 2015-2016 гг. снизился в России на 17 п.п., однако социологи обращают внимание, что опрос проводился в 2019 г., до решения провести голосования по поправкам в конституцию.