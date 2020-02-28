В Монголии подтвердили карантин президента страны из-за коронавируса
В администрации президента Монголии Халтмаагийна Баттулги подтвердили информацию, что он находится на двухнедельном карантине после возвращения из Китая, сообщает «РИА Новости».
О том, что президент страны и вся делегация после возвращения будут находиться на карантине, ранее сообщало агентство Montsame. По данным сайта администрации президента, в составе делегации были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, руководитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, руководитель администрации президента, а также советник президента по внешней политике.
27 февраля Баттулги с официальным визитом посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета страны Ли Кэцяном. Во время встречи с Си Цзиньпином монгольский лидер подарил Китаю 30 000 баранов в качестве поддержки борьбы с коронавирусом.