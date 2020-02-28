В Монголии подтвердили карантин президента страны из-за коронавируса

О том, что президент страны и вся делегация после возвращения будут находиться на карантине, ранее сообщало агентство Montsame. По данным сайта администрации президента, в составе делегации были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, руководитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, руководитель администрации президента, а также советник президента по внешней политике.