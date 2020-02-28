Мэр Гонконга может потратить зарплату на борьбу с коронавирусом
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и министры региона готовятся перечислить месячные оклады на благотворительность, сообщает South China Morning Post со ссылкой на два источника в руководстве Гонконга. Общая сумма взносов составит 5,8 млн гонконгских долларов ($750 000). Средства будут перечислены в фонд Community Chest of Hong Kong, который распределит их на программы, связанные с борьбой с коронавирусом.
Источники SCMP ожидают, что к коллективному вносу подключатся и неофициальные члены исполнительного совета Гонконга («министры без портфеля»). В четверг финансовый секретарь Пол Чан Мо-По исключил возможность урезать зарплаты чиновникам и направить разницу на благотворительность.
Вспышка коронавируса (Covid-19) нового типа началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. На сегодня число заболевших в материковом Китае превысило 78 800 человек, число погибших от осложнений при заболевании – 2780 человек. В Гонконге было зафиксировано 94 случая заболевания, два из которых завершились летальным исходом.