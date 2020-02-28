Мэр Гонконга может потратить зарплату на борьбу с коронавирусом

Вспышка коронавируса (Covid-19) нового типа началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. На сегодня число заболевших в материковом Китае превысило 78 800 человек, число погибших от осложнений при заболевании – 2780 человек. В Гонконге было зафиксировано 94 случая заболевания, два из которых завершились летальным исходом.