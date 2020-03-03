Bloomberg узнал о планах правительства России восстановить связи с ОЭСР
Премьер Михаил Мишустин поручил разработать проект плана по восстановлению отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника. Правительство намерено идти в сторону присоединения к ОЭСР для того, чтобы улучить деловой климат в России. Решение было обусловлено тем, что отстранение от Запада слишком сильно сблизило Россию с Китаем, утверждает один из источников. Он отмечает, что переговоры с ОЭСР должны дать сигнал другим международным организациям.
Дорожная карта вступления России в ОЭСР была принята в 2007 г., однако в 2014 г., после присоединения Крыма к России, ОЭСР приостановила процесс на неопределенный срок. При этом Россия продолжает участвовать в программах ОЭСР, а Мишустин, по утверждению Bloomberg, поддерживает дружеские отношения с генеральным секретарем ОЭСР Хосе Анхелем Гурриа. Генсек ОЭСР стал одним из первых зарубежных лидеров, который поздравил Мишустина с назначением на пост премьера, обращает внимание Bloomberg.
Накануне ОЭСР обновила прогнозы по росту экономики в 2020 г., снизив ожидаемые темы роста ВВП России с 1,6 до 1,2%. Россия стала одной из стран, подвергшихся воздействию распространения коронавируса. Эпидемия в Китае привела к тому, что организация снизила прогноз по росту мировой экономики до 2,4%. Если вспышка не будет своевременно остановлена, отмечают в ОЭСР, он сможет снизиться еще раз – до 1,5%.