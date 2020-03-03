Bloomberg узнал о планах правительства России восстановить связи с ОЭСР

Премьер Михаил Мишустин поручил разработать проект плана по восстановлению отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника. Правительство намерено идти в сторону присоединения к ОЭСР для того, чтобы улучить деловой климат в России. Решение было обусловлено тем, что отстранение от Запада слишком сильно сблизило Россию с Китаем, утверждает один из источников. Он отмечает, что переговоры с ОЭСР должны дать сигнал другим международным организациям.