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Франция будет регулировать цены на антисептики для рук

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Франция будет регулировать цены на антисептики на водно-спиртовой основе из-за распространения нового коронавируса, заявил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр в интервью телеканалу BFM Business. По его словам, такое решение принято из-за роста цен.

В стране были выявлены «отдельные случаи», когда цены на антисептики были «неприемлемыми», отметил министр.

3 марта президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter заявил, что все запасы защитных масок будут распределены между медицинскими работниками и заболевшими коронавирусом французами. Чтобы избежать нехватки в период эпидемии коронавируса, власти распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок. Министр здравоохранения республики Оливье Веран в свою очередь сообщал, что министерство планирует выделить из запасов дополнительно от 15 млн до 20 млн масок.

По последним данным на 4 марта, число заразившихся коронавирусом во Франции – 204 человека, четверо погибли.

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