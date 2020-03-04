Франция будет регулировать цены на антисептики для рук

3 марта президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter заявил, что все запасы защитных масок будут распределены между медицинскими работниками и заболевшими коронавирусом французами. Чтобы избежать нехватки в период эпидемии коронавируса, власти распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок. Министр здравоохранения республики Оливье Веран в свою очередь сообщал, что министерство планирует выделить из запасов дополнительно от 15 млн до 20 млн масок.