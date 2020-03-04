Верховная рада утвердила новый состав украинского правительства
Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. На внеочередном заседании парламента в среду, 4 марта такое решение поддержали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет «Интерфакс-Украина».
Возглавлявший МИД Украины Вадим Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назначен бывший советник мэра Киева Алексей Резников, а вице-премьером – министром цифровой трансформации — вновь Михаил Федеров. Министерство финансов возглавил бывший внештатный советник экс-президента Петра Порошенко Игорь Уманский, а министерство молодежи и спорта — Олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт. Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов стал министром развития общин и территорий. Министром кабинета министров назначен Олег Немчинов, а министром социальной политики — Марина Лазебная. Начальник Генштаба вооруженных сил Сергей Бессараб возглавил министерство ветеранов. Известный кардиохирург Илья Емец — министерство здравоохранения. Сохранили свои посты в новом составе правительства министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.