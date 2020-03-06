Путин: в Конституции появятся новые социальные обязательства государства

Подводя итог встречи, Путин сказал, что граждане России хотят, чтобы государство было сильным, общество — более справедливым, а страна занимала достойное место в мире. Он добавил, что эти цели при всей разнице подходов — общие и для всех парламентских фракций. Президент отметил, что появившиеся у государства возможности взять на себя новые социальные обязательства должны найти отражение в поправках. «Мы можем это сделать, а значит, обязаны закрепить это в Основном законе», — сказал президент, упомянув индексацию пенсий и пособий. Он добавил, что часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения суверенитета.