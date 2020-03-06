Путин: в Конституции появятся новые социальные обязательства государства
В новой Конституции будут отражены новые социальные обязательства государства перед гражданами России, она даст гарантии от возврата в прошлое и обозначит новые возможности для нынешних и будущих поколений россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентский фракций. Он призвал депутатов не перегружать законопроект о поправках в конституцию своими предложениями.
Его Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 10 марта. Руководители думских фракций ожидали президента к 19:30 по московскому времени 5 марта, но встреча прошла уже после полуночи. Путин извинился за позднее начало — накануне встречи прошли переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе. Путин также встретился с каждым из руководителей фракций по отдельности. В общей встрече принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы не теряли время. Пока ждали этой встречи очень много говорили и обсуждали вопросы», отреагировал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на извинения президента. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов пошутил: «Наоборот хорошо: пятого начали, шестого закончили». «Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно, но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране», — подвел итог краткой дискуссии о временных рамках Путин.
Президент объяснил лидерам фракций, что новая конституция станет «гарантиями невозможности отката назад». По его словам, вернуться в «годы тяжелых испытаний для граждан» никто не хочет. Он отметил «недопустимость новых попыток раскачать ситуацию в стране». По его мнению, уже «удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в основной закон». Президент попросил депутатов «не перегружать предложениями» поправки к конституции.
Как рассказал на встрече председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты предлагали 387 поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституцию, 200 из них будут представлены во втором чтении. По словам спикера, в 3 главу — о федеративном устройстве — предлагается внести 47 поправок, 20 поправок — в 4 главу, о полномочиях правительства, 32 — в 5 главу, о федеральном собрании, в 6 глава, о президенте — 25 поправок, столько же — в 7 главу, о судах и прокуратуре, еще 12 поправок войдут в 8 главу, о местном самоуправлении.
Подводя итог встречи, Путин сказал, что граждане России хотят, чтобы государство было сильным, общество — более справедливым, а страна занимала достойное место в мире. Он добавил, что эти цели при всей разнице подходов — общие и для всех парламентских фракций. Президент отметил, что появившиеся у государства возможности взять на себя новые социальные обязательства должны найти отражение в поправках. «Мы можем это сделать, а значит, обязаны закрепить это в Основном законе», — сказал президент, упомянув индексацию пенсий и пособий. Он добавил, что часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения суверенитета.
Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля. 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. В варианте ко второму чтению предлагается внести в новую редакцию упоминания о Боге, русском языке как «языке государствообразующего народа», о браке как союзе мужчины и женщины.