Матвиенко пообещала конкуренцию на следующих выборах президента
Выборы президента в 2024 г. будут конкурентными, ничего не предрешено, передает «РИА Новости» заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, утверждать, что с самого начала поправки в Конституцию были нацелены на продление полномочий нынешнего президента России Владимира Путина, неверно.
Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Основной закон снять ограничение для президента на два срока или обнулить президентские сроки. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин заявил, что поддерживает предложение обнулить президентские сроки, если Конституционный суд подтвердит законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.
Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он больше не может выдвигать свою кандидатуру на пост президента.