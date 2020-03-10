Матвиенко пообещала конкуренцию на следующих выборах президента

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Основной закон снять ограничение для президента на два срока или обнулить президентские сроки. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин заявил, что поддерживает предложение обнулить президентские сроки, если Конституционный суд подтвердит законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.