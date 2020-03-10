Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в Госдуме, Путин высказался против снятия ограничений, но за обнуление сроков, если Конституционный суд подтвердит законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.