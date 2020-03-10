Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Организаторы митинга считают, что поправки в Конституцию готовятся в интересах правящих кругов. «У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего», — говорится в заявке. Заявленная численность участников митинга — 50 000 человек. Акцию протеста предлагается провести с 14.00 до 17.00 на проспекте Сахарова.
«Подали уведомления на 21 и 22 марта. Какую заявку одобрят, на такой день и пойдем», — уточнила Усманова «МБХ Медиа».
Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в Госдуме, Путин высказался против снятия ограничений, но за обнуление сроков, если Конституционный суд подтвердит законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.
Срок действующих полномочий Путина заканчивается в 2024 г. Согласно нынешней редакции Конституции, он больше не может предлагать свою кандидатуру на пост президента.