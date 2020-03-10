В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Конституцию снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин одобрил предложение обнулить сроки. Однако, по его словам, Конституционный суд должен подтвердить законность такой поправки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.