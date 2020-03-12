Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс». По словам Володина, атаки на Терешкову — это атаки на Россию.
Володин добавил, что критика поправки Терешковой, которая позволит Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 г. и сохранить пост президента до 2036 г., идет со стороны западных стран. По словам спикера Госдумы, Путин воспринимается другими странами как человек, эффективно решающий задачи и способный сделать Россию сильнее.
«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ — наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене, наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить»
Ранее Валентина Терешкова заявила, что критикующие ее поправку об обнулении президентских сроков плохо относятся к России. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить». — цитирует «РИА Новости» ответ Терешковой на вопрос об отношении к несогласным с ее предложением.
10 марта Терешкова на заседании Госдумы предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться. Для этого Терешкова предложила поправку, предлагающую обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.