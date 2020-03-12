Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Ранее Валентина Терешкова заявила, что критикующие ее поправку об обнулении президентских сроков плохо относятся к России. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить». — цитирует «РИА Новости» ответ Терешковой на вопрос об отношении к несогласным с ее предложением.