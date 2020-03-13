Сенаторы-демократы призвали Евросоюз к санкциям против Евгения Пригожина

Сенаторы напомнили, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Пригожина в 2018 г. в руководстве и финансировании Агентства интернет-исследований, которое атаковало выборы в США в 2016 г. для продвижения кандидатуры Дональда Трампа. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Пригожина в 2019 г. В сентябре 2019 г., когда санкции против бизнесмена из России ввели американские власти, госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться».