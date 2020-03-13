Сенаторы-демократы призвали Евросоюз к санкциям против Евгения Пригожина
Пятеро сенаторов от демократической партии США от имени комитета по иностранной политике призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгений Пригожина. Об обращении сообщается на сайте комитета сената по иностранной политике, там же публикуется и его текст.
Сенаторы выразили желание ограничить «Пригожина, связанные с ним компании и его агентов за рубежом». Письмо адресовано послу Европейского Союза в США Ставросу Ламбринидису, и содержит просьбу «существенно усилить давление». «По мере приближения президентских выборов в Соединенных Штатах, наши опасения по поводу иностранного вмешательства здесь усилились», — пишут сенаторы. Он обращаются к Евросоюзу с призывом «сдерживать Кремль от участия в этой деятельности».
Сенаторы напомнили, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Пригожина в 2018 г. в руководстве и финансировании Агентства интернет-исследований, которое атаковало выборы в США в 2016 г. для продвижения кандидатуры Дональда Трампа. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Пригожина в 2019 г. В сентябре 2019 г., когда санкции против бизнесмена из России ввели американские власти, госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться».
Пятеро подписантов обращения к Брюсселю — лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер , член комитета по иностранным делам Боб Менендез, член комитета по банковскому делу, жилью и городским делам Шеррод Браун, член комитета вооруженных сил Джек Рид и заместитель председатель комитета по разведке Марк Уорнер.