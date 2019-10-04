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Евгений Пригожин возглавил совет новой медиагруппы с «хорошими новостями» о России

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром [президента Владимира] Путина», возглавил попечительский совет медиагруппы под названием «Патриот», свидетельствует информация на сайте медиагруппы. На это обратили внимание «Открытые медиа».

В группу вошли такие издания, как Федеральное агентство новостей (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». Первые два из них находятся под санкциями США, введенными в декабре 2018 г. по обвинению во вмешательстве в выборы. Американский минфин связывал эти издания с компанией Пригожина – Concord Management and Consulting. Пригожин причастность к этим СМИ отрицал.

Адрес медиагруппы, указанный на ее сайте, – Приморский проспект, 78, в Санкт-Петербурге. По этому адресу находится жилой комплекс «Лахта Плаза», застройщик которого – Concord Management and Consulting.

«На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране. В связи с этим Федеральное агентство новостей совместно с информационными агентствами «Политика сегодня», «Народные новости» и «Экономика сегодня» приняли решение о создании медиагруппы «Патриот», к которой уже присоединились», – говорится в заявлении о создании медиагруппы, размещенном на ее сайте. Цель организации – «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны».

Руководитель медиагруппы – Николай Столярчук. Издание «Экономика сегодня» в своем сообщении о том, что оно вступило в медиагруппу, опубликовало видеообращение Столярчука, которое размещено на его странице во «В контакте». В видеообращении он зачитывает заявление медиагруппы, которое размещено на ее сайте. На странице Столярчука во «В контакте» указывается, что он – председатель координационного совета зарегистрированной партии «Молодая Россия». Это подтверждается информацией на сайте партии.

Пригожин и Concord Management находятся под санкциями США по обвинению во вмешательстве в выборы. Под санкциями находится и Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», которое связывают с Пригожиным.