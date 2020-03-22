«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

Скорость распространения инфекции в России соответствует той, что была в начале эпидемии в Испании, Германии, Франции и Великобритании, – суточный прирост составляет от 27 до 33% каждый день при сопоставимых цифрах, отметил собеседник «РИА Новости». Он подчеркнул, что у России еще есть запас времени, чтобы принять жесткие меры, для принятия окончательного решения власти изучают международный опыт.