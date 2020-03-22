«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве. В частности, по его словам, может быть активизирована работа по выявлению всех, кто контактировал с заболевшими, и их дальнейшей изоляции.
Скорость распространения инфекции в России соответствует той, что была в начале эпидемии в Испании, Германии, Франции и Великобритании, – суточный прирост составляет от 27 до 33% каждый день при сопоставимых цифрах, отметил собеседник «РИА Новости». Он подчеркнул, что у России еще есть запас времени, чтобы принять жесткие меры, для принятия окончательного решения власти изучают международный опыт.
Информационно-коммуникационный центр опроверг информацию о том, что власти склоняются к ужесточению карантина. Никаких жестких мер в ближайшее время вводить не планируют, заверил оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
В России, согласно последним данным, выявлено 306 заболевших коронавирусом. За сутки 20 и 21 марта фиксировалось более 50 новых случаев заболевания.
В общей сложности в мире на момент публикации было выявлено более 267 000 заболевших в 184 странах мира. Свыше 11 200 скончались.