Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

«Он не живет в своей квартире. Квартира есть в Москве, он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, он где живет, там и работает. И наоборот», – сказал Песков. На вопрос, планирует ли Путин носить медицинскую маску, Песков ответил, что перед массовыми мероприятиями Кремль обращается к медикам, чтобы все участники этих мероприятий «могли заранее сдать тесты».