Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент живет и работает в государственной резиденции и понятие дома для него относительное.
«Он не живет в своей квартире. Квартира есть в Москве, он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, он где живет, там и работает. И наоборот», – сказал Песков. На вопрос, планирует ли Путин носить медицинскую маску, Песков ответил, что перед массовыми мероприятиями Кремль обращается к медикам, чтобы все участники этих мероприятий «могли заранее сдать тесты».
«Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах»
На уточняющий вопрос, переведут ли на удаленный режим работы не ключевых сотрудников администрации президента, Песков ответил так: «Если люди предпочтут продолжать работу на удаленке и если удаленка не будет стопорить рабочий процесс, это будет приветствоваться».
Ранее Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости. Исключение делается только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе крайне необходимо. В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.