Трамп в конце марта определит сроки возобновления работы частного бизнеса

«Мы практически остановились, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп, комментируя меры, принятые для борьбы с коронавирусом. Он добавил, что на совещании будут обсуждаться планы по «осторожному возобновлению» деятельности частного бизнеса. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — сказал Трамп. Он напомнил о необходимости скорейшего принятия конгрессом США пакета мер для преодоления последствий коронавируса. Он отметил, что они необходимы, чтобы «рабочие жили своей жизнью», а «компании чувствовали себя хорошо».