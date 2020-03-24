Трамп в конце марта определит сроки возобновления работы частного бизнеса
Решения о возобновлении работы частных предприятий в США будут приняты 30 марта. Об этом сообщил на ежедневном брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.
По словам Трампа, в начале следующей недели в администрации президента пройдет совещание, посвященное дальнейшим шагам в борьбе с коронавирусом. «Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Гораздо раньше, чем через три или четыре месяца», — сказал президент. По его словам, экономика страны не может себе позволить в течение долгого времени оставаться остановленной.
«Мы практически остановились, чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп, комментируя меры, принятые для борьбы с коронавирусом. Он добавил, что на совещании будут обсуждаться планы по «осторожному возобновлению» деятельности частного бизнеса. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — сказал Трамп. Он напомнил о необходимости скорейшего принятия конгрессом США пакета мер для преодоления последствий коронавируса. Он отметил, что они необходимы, чтобы «рабочие жили своей жизнью», а «компании чувствовали себя хорошо».
Пакет мер с финансированием более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Граждане США смогут получить единовременные выплаты в $1000 на взрослого и по $500 на ребенка. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 560 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, в мире заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Пандемией COVID-19 охвачено более 150 стран.