«Коммерсантъ»: управделами президента пожаловалось в правительство на «Шереметьево»

В обращении управделами отмечается, что аэропорт отказался предоставить помещения несмотря на то, что соответствующая просьба была направлена еще в 2017 г. Сейчас в «Шереметьево» действуют три зоны для обслуживания ЗОЛД — в терминалах B, D, F. В «Шереметьево» изданию пояснили, что аэропорт ранее уже выделил 600 кв. м для размещения ЗОЛД в терминале F, там самым выполнив все указания правительства.