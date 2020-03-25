«Коммерсантъ»: управделами президента пожаловалось в правительство на «Шереметьево»
Управделами президента России просит правительство через своих представителей в совете директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» повлиять на отказ аэропорта предоставить залы в терминале С для обслуживания официальных лиц и делегаций (ЗОЛД), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В обращении управделами отмечается, что аэропорт отказался предоставить помещения несмотря на то, что соответствующая просьба была направлена еще в 2017 г. Сейчас в «Шереметьево» действуют три зоны для обслуживания ЗОЛД — в терминалах B, D, F. В «Шереметьево» изданию пояснили, что аэропорт ранее уже выделил 600 кв. м для размещения ЗОЛД в терминале F, там самым выполнив все указания правительства.
Предоставить помещения для ЗОЛД в терминале С аэропорт не может, так как это не предусмотрено проектной документацией, уточнили в пресс-службе «Шереметьево». В терминале С аэропорт готов выделить специальную стойку в VIP-зале для обслуживания ЗОЛД, применяя утвержденные управделами тарифы.
По словам источника в одном из крупных российских аэропортов, «нигде не говорится, что ЗОЛД должен быть в каждом терминале». Строительство 1 кв. м нового терминального комплекса стоит около 5000 евро, и строить дополнительное помещение для ЗОЛД — слишком дорогое удовольствие для любого оператора, пояснил он. По его словам, члены делегаций и должностные лица могут обслуживаться в действующих залах других терминалов.
В управделами президента, правительстве, Минтрансе и ФАС не стали комментировать данную информацию.