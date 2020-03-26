Пентагон запретил передвижения военнослужащих за рубежом из-за коронавируса

По словам Эспера, приказ не касается вывода войск из Афганистана, он будет продолжен. По соглашению с движением «Талибан» (запрещено в России), подписанному в феврале, США сократят в течение 135 дней численность войск в Афганистане на 8 600 человек. Если талибы выполнят свои обязательства по соглашению, то полный вывод сил коалиции во главе с США произойдет за 14 месяцев.