Пентагон запретил передвижения военнослужащих за рубежом из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер издал приказ о запрете передвижений для американских военнослужащих за рубежом. Приказом на 60 дней приостановлены все поездки и перемещения за границей. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил сам министр.
Эспер сказал в интервью, что приказ распространяется на все вооруженные силы США, гражданский персонал и семьи за рубежом, за несколькими исключениями. «Цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы не приносим вирус домой, заражая других, что мы не распространяем его среди военных», — отметил министр обороны США.
По словам Эспера, приказ не касается вывода войск из Афганистана, он будет продолжен. По соглашению с движением «Талибан» (запрещено в России), подписанному в феврале, США сократят в течение 135 дней численность войск в Афганистане на 8 600 человек. Если талибы выполнят свои обязательства по соглашению, то полный вывод сил коалиции во главе с США произойдет за 14 месяцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 марта, в мире заразились коронавирусной инфекцией нового типа 414 179 человек, от COVID-19 умерли 18 440 человек. Вспышка новой болезни началась в конце 2019 г. в Китае и признана ВОЗ пандемией в марте. США занимают третье место по количеству заболевших после Китая и Италии — более 42 тысяч человек, умерли свыше 700. В стране для двух третей населения введен режим домашней изоляции.