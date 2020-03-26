Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
За законопроект проголосовали все 96 сенаторов. После одобрения сенатом проект направлен на голосование в палату представителей, где большинство у демократической партии. Голосование состоится на этой неделе. Пакет включает прямые денежные выплаты американцам, увеличение помощи безработным, крупные инвестиции в систему здравоохранения и предоставление займов компаниям.
Из выделяемой суммы правительство выплатит взрослым американцам по $1200 и еще по $500 за ребенка, при этом выплаты состоятельным людям будут меньше. Размер помощи особо пострадавшим отраслям может составить $500 млрд, безработным – $250 млрд, а на кредиты малому бизнесу власти выделят $350 млрд. Пособия по безработице будут увеличены на $600 в неделю в течение четырех месяцев, причем теперь помощь будет предоставляться также фрилансерам. Дополнительное финансирование больниц и других медицинских расходов составит $150 млрд, еще $150 млрд получат местные органы власти. Следить за распределением помощи должен специальный комитет конгресса из пяти человек и генеральный инспектор.
Трамп уже подписал в марте законопроект о выделении $8,3 млрд на финансирование мер по борьбе с распространением вируса, в том числе на разработку вакцины, а также законопроект с мерами на $100 млрд, включающими бесплатное тестирование на коронавирус и гарантирующими оплачиваемый больничный и отпуск большему числу американцев. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.