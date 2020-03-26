Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Из выделяемой суммы правительство выплатит взрослым американцам по $1200 и еще по $500 за ребенка, при этом выплаты состоятельным людям будут меньше. Размер помощи особо пострадавшим отраслям может составить $500 млрд, безработным – $250 млрд, а на кредиты малому бизнесу власти выделят $350 млрд. Пособия по безработице будут увеличены на $600 в неделю в течение четырех месяцев, причем теперь помощь будет предоставляться также фрилансерам. Дополнительное финансирование больниц и других медицинских расходов составит $150 млрд, еще $150 млрд получат местные органы власти. Следить за распределением помощи должен специальный комитет конгресса из пяти человек и генеральный инспектор.