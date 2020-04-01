Кремль не знает о тесте главврача в Коммунарке на коронавирус перед встречей с Путиным
В Кремле не знают, проходил ли главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко тестирование на коронавирус перед встречей с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я еще раз повторяю, он (Проценко) даже не знал, что к нему едет президент», – так Песков ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли при посещении Путиным больницы в Коммунарке не было соблюдено введенное Кремлем правило предварительного тестирования собеседников президента на коронавирус.
Песков призвал пожелать Проценко скорейшего выздоровления. Он выразил надежду, что главврач в ближайшее время вернется к выполнению своих обязанностей.
На вопрос «Ведомостей», изменил ли Путин традицию приветствовать собеседников при личной встрече рукопожатием, Песков ответил: «Сейчас, конечно, все держат социальную дистанцию. Все это делают». В ближайшее время президент начнет работать преимущественно в режиме телеконференций, добавил Песков.
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал Путин. Он лично общался с Проценко. После того как стало известно о наличии у главврача коронавируса, Песков заявил, что Путин «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально».