Кремль не знает о тесте главврача в Коммунарке на коронавирус перед встречей с Путиным

В Кремле не знают, проходил ли главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко тестирование на коронавирус перед встречей с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я еще раз повторяю, он (Проценко) даже не знал, что к нему едет президент», – так Песков ответил на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли при посещении Путиным больницы в Коммунарке не было соблюдено введенное Кремлем правило предварительного тестирования собеседников президента на коронавирус.