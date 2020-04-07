Текслер сообщил о возможном коронавирусе у своего пресс-секретаря
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в Instagram о положительном тесте на коронавирус у своего пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер в связи с этим ограничил контакты с семьей, перейдя в основном на общение по телефону или видеосвязи.
«Я, как и раньше, соблюдаю все меры предосторожности. Тот режим, который сейчас у меня, – я не контактирую с семьей, я работаю круглые сутки, приезжаю на ночь. В режиме телефонного общения или по видеосвязи в основном с семьей», – уточнил он.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора области отмечает, что результат анализа предварительный, у Зюся уже взят повторный анализ. Сам Зюсь пояснял агентству, что симптомов заболевания у него нет.
По данным на 7 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет 7497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 81 из 85 регионов. В Челябинской области всего 32 заболевших.