Текслер сообщил о возможном коронавирусе у своего пресс-секретаря

«Я, как и раньше, соблюдаю все меры предосторожности. Тот режим, который сейчас у меня, – я не контактирую с семьей, я работаю круглые сутки, приезжаю на ночь. В режиме телефонного общения или по видеосвязи в основном с семьей», – уточнил он.