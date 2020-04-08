Депутат с коронавирусом присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы

По словам Тимонова, тест он сдал во вторник, 31 марта, положительную реакцию на тест выявили при повторной проверке во вторник, 7 апреля. 3 апреля депутат сдавал тест в Мосгордуме, и результат был отрицательным. Он написал, что уже переболел коронавирусной инфекцией в январе и возможно, что болезнь возвращалась в легкой форме снова. То есть он был болен 31 марта, но выздоровел к 3 апреля. По словам Тимонова, это означает, что на внеочередном заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля, он был носителем коронавирусной инфекции.