Депутат с коронавирусом присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов стал третьим депутатом столичного парламента, у которого выявили коронавирусную инфекцию. О положительном результате теста на коронавирус, пройденного 31 марта, он написал на своей странице в Facebook после сообщения из клиники. Тимонов сообщил, что присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля.
По словам Тимонова, тест он сдал во вторник, 31 марта, положительную реакцию на тест выявили при повторной проверке во вторник, 7 апреля. 3 апреля депутат сдавал тест в Мосгордуме, и результат был отрицательным. Он написал, что уже переболел коронавирусной инфекцией в январе и возможно, что болезнь возвращалась в легкой форме снова. То есть он был болен 31 марта, но выздоровел к 3 апреля. По словам Тимонова, это означает, что на внеочередном заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля, он был носителем коронавирусной инфекции.
«Темная история с проведённым в среду внеочередным заседанием заслуживает отдельного расследования!» – написал депутат, добавив, что обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, в аппарат думы, Роспотребнадзор и НПЦ экстренной медицины. Шапошников ранее сообщал, что результаты анализов на коронавирус у всех депутатов, присутствовавших на внеочередном пленарном заседаний 1 апреля, оказались отрицательными. Депутаты Людмила Стебенкова и Евгений Ступин на заседании отсутствовали, позже они рассказали о положительных тестах на коронавирус. Ступин в Facebook отметил, что результат теста узнал только на шестые сутки после его прохождения.
В России на 7 апреля зафиксированы 7497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5181). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 58 человек.