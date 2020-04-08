Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Политический вес Сандерса проявился на первых партийных собраниях, проходивших в феврале 2020 г. На кокусах в Айове 3 февраля Сандерс отставал на сотые доли от лидера голосования – бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича. На партийных собраниях в Нью-Гэмпшире и Неваде он перехватил лидерство, однако в «супервторник» 3 марта большинство делегатов поддержали Байдена. К «супервторнику» из президентской гонки выбыли Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, оба публично поддержали Байдена. Позднее свои кандидатуры сняли бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которые значительно отставали по числу делегатов как от Байдена, так и от Сандерса.