Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что приостанавливает предвыборную кампанию, сообщил предвыборный штаб Сандерса. Он не будет бороться за место единого кандидата от демократической партии США на президентских выборах 2020 г. Бывший вице-президент США Джозеф Байден стал наиболее вероятным кандидатом на выдвижение от партии.
Политический вес Сандерса проявился на первых партийных собраниях, проходивших в феврале 2020 г. На кокусах в Айове 3 февраля Сандерс отставал на сотые доли от лидера голосования – бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича. На партийных собраниях в Нью-Гэмпшире и Неваде он перехватил лидерство, однако в «супервторник» 3 марта большинство делегатов поддержали Байдена. К «супервторнику» из президентской гонки выбыли Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, оба публично поддержали Байдена. Позднее свои кандидатуры сняли бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которые значительно отставали по числу делегатов как от Байдена, так и от Сандерса.
Распространение коронавируса в США привело к перестановке в графике партийных собраний – праймериз были отложены в Огайо, Джорджии, Луизиане и других штатах. 7 апреля прошли праймериз в штате Висконсин, однако ожидается, что их итоги будут озвучены уже на следующей неделе, сообщает The New York Times. Демократическая партия также перенесла заседание, на котором должен быть выбран соперник Дональда Трампа, на 17 августа.