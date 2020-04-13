Кремль: новая сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынках
Сделка стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти помогла «избежать скатывания нефтяных рынков в состояние хаоса», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль считает сделку важной, а сам факт соглашения – подтверждением того, что страны ОПЕК и другие страны «могут достигать консенсуса, понимания во имя стабилизации энергетических рынков».
12 апреля ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей. Ограничения будут действовать с мая по июнь 2020 г. С июля до конца 2020 г. участники сделки могут снова нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с конца 2020 г. до мая 2022 г. – еще на 2 млн.
22 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали условия сделки 10 апреля, однако подписание задерживалось из-за несогласия Мексики с ними. Уже во время переговоров с Мексикой Песков отмечал, что Владимир Путин «очень положительно оценивает» соглашение, так как оно представляет собой компромисс 22 стран из 23.