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Кремль: новая сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынках

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Сделка стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти помогла «избежать скатывания нефтяных рынков в состояние хаоса», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль считает сделку важной, а сам факт соглашения – подтверждением того, что страны ОПЕК и другие страны «могут достигать консенсуса, понимания во имя стабилизации энергетических рынков».

12 апреля ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей. Ограничения будут действовать с мая по июнь 2020 г. С июля до конца 2020 г. участники сделки могут снова нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с конца 2020 г. до мая 2022 г. – еще на 2 млн.

22 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали условия сделки 10 апреля, однако подписание задерживалось из-за несогласия Мексики с ними. Уже во время переговоров с Мексикой Песков отмечал, что Владимир Путин «очень положительно оценивает» соглашение, так как оно представляет собой компромисс 22 стран из 23.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных