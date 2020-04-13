Кремль: новая сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынках

12 апреля ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей. Ограничения будут действовать с мая по июнь 2020 г. С июля до конца 2020 г. участники сделки могут снова нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с конца 2020 г. до мая 2022 г. – еще на 2 млн.