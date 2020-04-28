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Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Они рассказали газете, что эту позицию японская сторона довела до российской по дипломатическим каналам. При праздновании 3 сентября, пишет газета, оно будет посвящено победе над Японией. В японском МИДе считают, что участие премьера в мероприятиях, связанных с включением южной части Курил в состав СССР, неприемлемо.

Российские власти приглашали премьер-министра Абэ на торжества в российской столице, которые должны были состояться 9 мая. На этот день в Москве была запланирована его встреча с президентом России. 6 апреля Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на неопределенный срок. Президент заверил, что празднование состоится до конца 2020 г. Одной из дат для его переноса называется 3 сентября.

По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 000 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 – в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных