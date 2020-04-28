Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре

Российские власти приглашали премьер-министра Абэ на торжества в российской столице, которые должны были состояться 9 мая. На этот день в Москве была запланирована его встреча с президентом России. 6 апреля Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на неопределенный срок. Президент заверил, что празднование состоится до конца 2020 г. Одной из дат для его переноса называется 3 сентября.