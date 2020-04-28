Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Они рассказали газете, что эту позицию японская сторона довела до российской по дипломатическим каналам. При праздновании 3 сентября, пишет газета, оно будет посвящено победе над Японией. В японском МИДе считают, что участие премьера в мероприятиях, связанных с включением южной части Курил в состав СССР, неприемлемо.
Российские власти приглашали премьер-министра Абэ на торжества в российской столице, которые должны были состояться 9 мая. На этот день в Москве была запланирована его встреча с президентом России. 6 апреля Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на неопределенный срок. Президент заверил, что празднование состоится до конца 2020 г. Одной из дат для его переноса называется 3 сентября.
По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 000 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 – в Москве.