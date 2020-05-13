Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Архангельской области, подтвердил, что 13 мая пройдет совещание, на котором будет подписан меморандум об объединении регионов. Референдум об этом планируют провести, по его словам, осенью, 13 сентября. Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
С точки зрения административно-политического устройства Архангельская область и НАО относятся к регионам, построенным по принципу матрешки. Округ — и самостоятельный регион, и часть области. Другой пример административно-территориальной «матрешки» — Тюменская область, куда входят как самостоятельные регионы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Как рассказал РБК директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, у объединения регионов есть как политические, так и экономические предпосылки. Это малочисленность населения округа, с одной стороны, и необходимость выстраивания единой политики в области добычи нефти и газа и управления Северным морским путем, с другой.
2 апреля временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, а его место занял заместитель губернатора НАО Юрий Бездудный. Политологи и представители Кремля оценили этот шаг как задел для последующего укрупнения региона за счет слияния области и округа. С 2003 по 2008 г. в России в результате укрупнения регионов шесть из десяти автономных округов присоединились к своим соседям. Объединились в Пермский край Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, в Красноярский край вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, Корякский автономный округ объединился с Камчатской областью в Камчатский край, а Читинская область — с Агинским Бурятским автономным округом — в Забайкальский.