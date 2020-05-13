Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

2 апреля временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, а его место занял заместитель губернатора НАО Юрий Бездудный. Политологи и представители Кремля оценили этот шаг как задел для последующего укрупнения региона за счет слияния области и округа. С 2003 по 2008 г. в России в результате укрупнения регионов шесть из десяти автономных округов присоединились к своим соседям. Объединились в Пермский край Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, в Красноярский край вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, Корякский автономный округ объединился с Камчатской областью в Камчатский край, а Читинская область — с Агинским Бурятским автономным округом — в Забайкальский.