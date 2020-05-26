Песков не установил приложение «Социальный мониторинг» после выписки из больницы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не установил мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от COVID-19 на дому, ответил он на вопрос журналистов.
Сегодня состоялся первый брифинг Пескова после его выписки из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Песков отметил, что находится на домашним режиме, так как после больницы предусмотрен карантин. «Ну и какие-то нюансы нужно долечить», — добавил он. На вопрос о том, в какой из больниц он лечился от коронавируса, Песков без уточнения ответил, что «в одной из московских больниц».
12 мая Песков сообщил, что его госпитализировали с COVID-19, его жена Татьяна Навка подтвердила, что у нее тоже обнаружили коронавирус. Навку выписали 21 мая, а Пескова — 25 мая. Супруга Пескова сказала Daily Storm, что семья будет около недели находиться на карантине.
Приложение «Социальный мониторинг» создано для контроля передвижения пациентов с ОРВИ и легкой формой COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Приложение передает данные о геолокации и периодически требует сфотографироваться на фоне домашнего интерьера. Если человек отказывается скачать приложение, то первые три дня ему приходят sms-напоминания, потом выставляется первый штраф.