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Песков не установил приложение «Социальный мониторинг» после выписки из больницы

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не установил мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для лечащихся от COVID-19 на дому, ответил он на вопрос журналистов.

Сегодня состоялся первый брифинг Пескова после его выписки из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Песков отметил, что находится на домашним режиме, так как после больницы предусмотрен карантин. «Ну и какие-то нюансы нужно долечить», — добавил он. На вопрос о том, в какой из больниц он лечился от коронавируса, Песков без уточнения ответил, что «в одной из московских больниц».

12 мая Песков сообщил, что его госпитализировали с COVID-19, его жена Татьяна Навка подтвердила, что у нее тоже обнаружили коронавирус. Навку выписали 21 мая, а Пескова — 25 мая. Супруга Пескова сказала Daily Storm, что семья будет около недели находиться на карантине.

Приложение «Социальный мониторинг» создано для контроля передвижения пациентов с ОРВИ и легкой формой COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Приложение передает данные о геолокации и периодически требует сфотографироваться на фоне домашнего интерьера. Если человек отказывается скачать приложение, то первые три дня ему приходят sms-напоминания, потом выставляется первый штраф.

Ранее по теме: Мэрия Москвы: данные пользователей «Социального мониторинга» удаляют после карантина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных