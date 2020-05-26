Песков не установил приложение «Социальный мониторинг» после выписки из больницы

Сегодня состоялся первый брифинг Пескова после его выписки из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Песков отметил, что находится на домашним режиме, так как после больницы предусмотрен карантин. «Ну и какие-то нюансы нужно долечить», — добавил он. На вопрос о том, в какой из больниц он лечился от коронавируса, Песков без уточнения ответил, что «в одной из московских больниц».