Пригласившую Навального в Мосгордуму депутата исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, такое решение принял пленум партии, рассказал «Новой газете» депутат Евгений Ступин. По его словам, одной из причин стало отсутствие партийной дисциплины при голосовании за городской бюджет – Шувалова и ряд депутатов проголосовали против него, хотя городской комитет КПРФ рекомендовал воздержаться.
Еще одной причиной исключения Шуваловой из партии Ступин назвал организацию круглого стола с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным осенью прошлого года. Мероприятие должно было пройти в конце ноября с участием Навального и юриста ФБК Любови Соболь, но собравшихся у здания гордумы участников сначала не пускали внутрь, а позже выяснилось, что руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Встречу в итоге провели в кабинете Шуваловой.
Шувалова не собирается оспаривать решение пленума, добавил Ступин, хотя теоретически это можно сделать. Сама Шувалова говорила 5 июня, что ее собирались исключить из партии с декабря 2019 г. Тогда она снялась с партийного учета в московском отделении КПРФ.
В сентябре 2019 г. Шувалова была соперником единоросса Алексея Шапошникова на выборах председателя новой Мосгордумы. За нее проголосовали 11 депутатов, за Шапошникова – 28. Елена Шувалова была депутатом Мосгордумы от КПРФ с 2014 г.