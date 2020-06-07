Пригласившую Навального в Мосгордуму депутата исключили из КПРФ

Еще одной причиной исключения Шуваловой из партии Ступин назвал организацию круглого стола с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным осенью прошлого года. Мероприятие должно было пройти в конце ноября с участием Навального и юриста ФБК Любови Соболь, но собравшихся у здания гордумы участников сначала не пускали внутрь, а позже выяснилось, что руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Встречу в итоге провели в кабинете Шуваловой.