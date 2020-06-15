Песков прокомментировал решение регионов отменить парады Победы

Отмена парадов Победы в регионах России из-за распространения коронавируса ‒ это прерогатива их руководителей и в Кремле к ней относятся с абсолютным пониманием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что руководители реализуют свои особые полномочия, которые им дал президент Владимир Путин.