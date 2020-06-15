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Песков прокомментировал решение регионов отменить парады Победы

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Отмена парадов Победы в регионах России из-за распространения коронавируса ‒ это прерогатива их руководителей и в Кремле к ней относятся с абсолютным пониманием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что руководители реализуют свои особые полномочия, которые им дал президент Владимир Путин.

«Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела», ‒ сказал Песков и добавил, что они принимают решения, основываясь на краткосрочных и среднесрочных прогнозах.

Парад Победы, традиционно проходящий 9 мая, не состоялся в назначенный срок из-за распространения коронавируса. 26 мая Путин назначил дату парада на 24 июня ‒ в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Власти Белгородской, Орловской, Челябинской областей, Пермского края и других регионов решили перенести дату парадов, в Якутске вместо парада пройдут открытие памятника и показ боевой техники.

Ранее по теме: Парад и суверенитеты: как российские губернаторы пользуются расширенными полномочиями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных