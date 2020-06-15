Песков прокомментировал решение регионов отменить парады Победы
Отмена парадов Победы в регионах России из-за распространения коронавируса ‒ это прерогатива их руководителей и в Кремле к ней относятся с абсолютным пониманием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что руководители реализуют свои особые полномочия, которые им дал президент Владимир Путин.
«Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела», ‒ сказал Песков и добавил, что они принимают решения, основываясь на краткосрочных и среднесрочных прогнозах.
Парад Победы, традиционно проходящий 9 мая, не состоялся в назначенный срок из-за распространения коронавируса. 26 мая Путин назначил дату парада на 24 июня ‒ в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. Власти Белгородской, Орловской, Челябинской областей, Пермского края и других регионов решили перенести дату парадов, в Якутске вместо парада пройдут открытие памятника и показ боевой техники.