КПРФ и «Левый фронт» подали заявку на митинг против поправок в Конституцию
«Левый фронт» и КПРФ подали в правительство Москвы уведомление о проведении 27 июня митинга против принятия поправок в Конституцию, рассказал «Интерфаксу» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Место проведения он не уточнил.
По его словам, в подготовке акции также примут участие «и другие представители левопатриотических сил». Заявленное число участников митинга – 3000 человек.
В конце мая «Левый фронт» уже подавал заявку на митинг против поправок, но им отказали из-за ограничений по коронавирусу. Тогда акцию планировалось провести 7 июня на площади Революции.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Изначально оно должно было пройти 22 апреля, но в конце марта президент Владимир Путин перенес голосование на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.