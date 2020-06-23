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Левченко попросил Путина о допуске на выборы губернатора Иркутской области

Ведомости

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию, направил письмо президенту России Владмиру Путину. В нем Левченко просит допустить его к участию в выборах губернатора области 13 сентября, сообщил пресс-секретарь бывшего главы Приангарья Павел Добродеев РИА «Новости».

По словам Добродеева, письмо Левченко направил в администрацию президента. В письме, рассказал Добродеев, отмечается, что в сложный для страны период выборы должны проходит без препятствий для избирателей и кандидатов. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. по декабрь 2019 г.

Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. Досрочные выборы губернатора в Иркутской области законодатели региона назначили на 13 сентября. Их необходимость возникла из-за отставки Левченко 12 декабря 2019 г. По законодательству региона Левченко не может участвовать в качестве кандидата в выборах, которые назначены из-за его отставки.

Ранее по теме: Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

По данным облизбиркома, в кандидаты на пост губернатора выдвинулись семь человек. Среди них — три самовыдвиженца, в том числе врио губернатора Игорь Кобзев, представители партий ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Гражданская платформа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных