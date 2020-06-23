Левченко попросил Путина о допуске на выборы губернатора Иркутской области

Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. Досрочные выборы губернатора в Иркутской области законодатели региона назначили на 13 сентября. Их необходимость возникла из-за отставки Левченко 12 декабря 2019 г. По законодательству региона Левченко не может участвовать в качестве кандидата в выборах, которые назначены из-за его отставки.