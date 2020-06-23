Левченко попросил Путина о допуске на выборы губернатора Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию, направил письмо президенту России Владмиру Путину. В нем Левченко просит допустить его к участию в выборах губернатора области 13 сентября, сообщил пресс-секретарь бывшего главы Приангарья Павел Добродеев РИА «Новости».
По словам Добродеева, письмо Левченко направил в администрацию президента. В письме, рассказал Добродеев, отмечается, что в сложный для страны период выборы должны проходит без препятствий для избирателей и кандидатов. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 г. по декабрь 2019 г.
Ранее Левченко заявлял, что планирует участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 г. Однако источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили о том, что его не допустят к выборам. Досрочные выборы губернатора в Иркутской области законодатели региона назначили на 13 сентября. Их необходимость возникла из-за отставки Левченко 12 декабря 2019 г. По законодательству региона Левченко не может участвовать в качестве кандидата в выборах, которые назначены из-за его отставки.
По данным облизбиркома, в кандидаты на пост губернатора выдвинулись семь человек. Среди них — три самовыдвиженца, в том числе врио губернатора Игорь Кобзев, представители партий ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Гражданская платформа».