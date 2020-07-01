Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает «РИА Новости». Президент приехал на избирательный участок 2151, который находится в Российской академии наук.
Путин получил бюллетень, сделал в нем отметку и опустил в избирательную урну, пишет «Интерфакс». По данным агентства, он был без маски и перчаток.
Вчера, 30 июня, Путин выступил с обращением к россиянам по поводу поправок в Конституцию. «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», – сказал президент. Он добавил, что голос каждого – самый важный.